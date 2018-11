Russia, incidente nave Ammiraglio Kuznetsov, danni per quasi un milione di euro

La nave Ammiraglio Kuznetsov della marina russa, a causa dell’incidente del 30 ottobre scorso, ha subito danni per 70 milioni di rubli (934.000 euro).

Lo ha dichiarato il presidente della United Shipbuilding Corporation, Aleksej Rakhmanov.

La nave ha subito danni in 52 parti diverse. La commissione di valutazione ha concluso che "la rimessa a punto della nave costerà circa 70 milioni di rubli", ha precisato l'amministratore delegato della società russa.

Difesa: nave russa Kuznetsov non ha subito gravi danni dopo la caduta gru

"Nel bilancio della modernizzazione dell'Ammiraglio Kuznetsov questa spesa viene classificata come danno minore. Non abbiamo trovato nulla di serio che potrebbe determinare un aumento dei tempi di riparazione o che potrebbe non essere ripristinato", ha affermato Rakhmanov, secondo quanto riferito dal quotidiano "Kommersant".

Il direttore della società russa ha aggiunto che il completamento della riparazione della portaerei è previsto entro la fine del 2020, mentre l'inizio dei test per il 2021. "Si prevede di riconsegnare la nave al servizio operativo a metà del 2021", ha dichiarato Rakhmanov.

Il 30 ottobre nella baia di Kola è affondato il pontile galleggiante PD-50, che era impiegato nelle riparazioni dalla Ammiraglio Kuznetsov. Una delle gru a torre è caduta sulla parte esposta della nave, danneggiandola. Secondo una versione preliminare, la causa dell'incidente è stata l'interruzione di corrente al momento del pompaggio dell'acqua nei galleggianti del pontile, un fattore che ha fatto inclinare e poi inabissare l'intera struttura.

