Brasile, esperto sulla regolamentazione delle operazioni in cripto-valuta

Lunedì 19 novembre, si sono concluse in Brasile le consultazioni pubbliche sulla regolamentazione delle operazioni in cripto-valuta. Linneu de Albuquerque Mello, esperto di giurisprudenza della Fondazione Getúlio Vargas, crede che la mancanza di regolamentazione nel settore delle cripto-valute provochi evasione fiscale e altri reati.

"Anzitutto, serve la regolamentazione monetaria, una parte della quale controllerà la circolazione del denaro e il tasso di cambio; secondariamente, serve che il ministero delle finanze vari un nuovo regime fiscale, per quando la gente inizierà a guadagnare in cripto-valuta", ha detto l'esperto a Sputnik.

Per quanto riguarda le difficoltà legate alla regolamentazione monetaria, la cripto-valuta nasce come un'unità monetaria indipendente, il cui valore è determinato nel mercato, dall'offerta e dalla domanda. La gestione fiscale, invece, è guidata da altri principi.

"Se ho una valuta, devo includerla nella mia dichiarazione dei redditi. Proprio come devo includere i real che sul mio conto corrente, o la valuta estera nei miei conti all'estero", ha spiegato.

Se ci sono dubbi sul fatto che valga la pena di usare la cripto-valuta, Melo assicura che, da un punto di vista legale, l'uso di valute virtuali non comporta ulteriori difficoltà, se entrambe le parti sono soddisfatte.

"Se il mio dentista accetta il pagamento in cripto-valuta, e io sono disposto a pagarlo in questo modo, non vedo alcun problema; non è un crimine per cui si rischia la prigione, perché non stai facendo nulla di illegale. Ma se il mio dentista dovesse dirmi: ‘accetto solo cripto-valuta', allora questo sarebbe illegale", ha concluso l'esperto.

Secondo le stime del ministero delle finanze brasiliano, solo a dicembre 2017, il volume totale delle operazioni in Bitcoin ha raggiunto i 4 miliardi di real. Le previsioni indicano che nel 2018 questo indicatore raggiungerà i 18-45 miliardi di real.