L’inaugurazione del Turkish Stream ridurrà il traffico del gas sul territorio ucraino di 12-13 miliardi di metri cubi all’anno. Leonid Unigovsky, capo del Consiglio per l'industria del gas e il mercato del gas naturale, ne ha parlato sul canale televisivo 24.

Secondo i suoi calcoli, questo porterà a un deficit di $500 milioni all'anno. "Ora l'Ucraina deve fare il possibile per impedire la costruzione della seconda linea. Perché poi ridurrà ulteriormente il volume di pompaggio del gas attraverso l'Ucraina verso l'Europa ", ha affermato.

Unigovsky ha osservato che Kiev ha bisogno di attrarre partner stranieri per gestire il suo sistema di trasporto del gas. Ha dato la sua preferenza agli operatori italiani, che ricevono annualmente 23 miliardi di metri cubi di gas attraverso l'Ucraina, mentre la seconda linea della corrente turca fornirà 16 miliardi di metri cubi a questo paese europeo. "Ci sono poche possibilità di continuare a pompare gas attraverso la nostra rete di gasdotti di 70-90 miliardi di metri cubi. In effetti si tratterà di 40-60 miliardi ", — ha concluso.

Il 19 novembre, il presidente russo Vladimir Putin ha dato il via alle forniture di gas lungo la prima linea del gasdotto Turkish Stream. Il progetto del gasdotto comprende due condotte con una capacità di 15,75 miliardi di metri cubi di gas all'anno. Una linea fornirà gas ai consumatori turchi, la seconda è destinata ai paesi dell'Europa meridionale e sud-orientale. Il progetto è venuto a sostituire South Stream, che Gazprom è stata costretta ad abbandonare a causa del rifiuto della partecipazione della Bulgaria. Il presidente turco Recep Erdogan ha espresso la speranza che nel 2019 il gasdotto funzionerà a pieno regime, attualmente la parte di terra delle condotte in Turchia non è pronta.