Kiev perderà miliardi di metri cubi di gas per il gasdotto turco, ma spera nell'Italia

Secondo i suoi calcoli, questo porterà a una perdita di 500mila dollari l'anno.

"Ora l'Ucraina ha bisogno di far convogliare gli sforzi per impedire la costruzione di un secondo tubo del gasdotto. Perché questo ridurrà ulteriormente la quantità di pompaggio di gas attraverso l'Ucraina verso l'Europa" ha detto Unigovsky, che ha ribadito che per Kiev è necessario coinvolgere i partner stranieri per la gestione del proprio sistema di trasporto del gas.

La preferenza la darebbe agli operatori italiani che ottengono attraverso l'Ucraina 23 miliardi di metri cubi di gas all'anno. Il secondo tubo del gasdotto consegnerà all'Italia 16 miliardi di metri cubi. "La possibilità di mantenere il pompaggio di 70-90 miliardi di metri cubi di gas è piccola. Se vogliamo essere realistici, parliamo di 40-60 miliardi " ha concluso.

Il 19 novembre, il presidente russo Vladimir Putin ha avviato la fornitura di gas dal primo tubo del gasdotto Turkish Stream. Il progetto del gasdotto comprende due tubazioni della capacità di 15,75 miliardi di metri cubi di gas all'anno. Un tubo fornirà gas ai consumatori turchi, il secondo è destinato ai paesi del sud e del sud-est d'Europa. Il progetto ha sostituito il "South Stream", Gazprom è stata costretta ad abbandonare il progetto per il rifiuto di partecipazione della Bulgaria. Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha espresso la speranza che nel 2019 il gasdotto funzioni a pieno ritmo, al momento non è pronta la parte del tubo sotterraneo del gasdotto in Turchia.