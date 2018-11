Ministro Economia del Giappone: pronto a continuare sforzi per cooperazione con Russia

© Sputnik . Alexander Liskin Peskov esclude il trasferimento automatico delle isole Curili al Giappone

Il Giappone è pronto a continuare gli sforzi per lo sviluppo delle relazioni economiche con la Russia. Lo ha dichiarato il ministro giapponese dell'economia, del commercio e dell'industria Hiroshige Seko. "Come ministro responsabile per la cooperazione economica con la Russia, unendo le forze del governo giapponese, sono pronto a continuare gli sforzi per concretizzare e migliorare il piano di rafforzamento dei legami economici tra i nostri paesi", ha detto Seko in una riunione congiunta dei comitati di cooperazione economica giapponese-russo e russo-giapponese a Tokyo.