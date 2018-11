Ucraina e USA si accordano per contrastare insieme il gasdotto Nord Stream-2

Gli Stati Uniti e l'Ucraina si sforzeranno per far saltare il progetto del gasdotto russo-tedesco, ha dichiarato il segretario di Stato Mike Pompeo in un incontro con il ministro degli Esteri ucraino Pavlo Klimkin.

"Lavoreremo insieme per fermare il progetto Nord Stream-2, che mina la sicurezza economica e strategica dell'Ucraina e rischia di indebolire ulteriormente la sovranità dei Paesi europei che dipendono dal gas russo. Non vogliamo che i nostri amici europei diventino vittime della pressione politica ed economica che la Russia ha esercitato in Ucraina da quando si è liberata dalla schiavitù sovietica", ha detto Pompeo.

Gli Stati Uniti pretendono che i Paesi europei smettano di partecipare al progetto Nord Stream-2 e minacciano sanzioni contro chi non si adeguerà. In sostituzione del gas russo gli Stati Uniti promuovono il loro gas naturale liquefatto, chiedendo la costruzione di terminali di rigassificazione in Europa.

Nord Stream-2 è un gasdotto con una capacità di 55 miliardi di metri cubi di gas all'anno che si snoda dalle coste della Russia fino a quelle tedesche attraverso il Mar Baltico. Gli Stati Uniti si oppongono a questo progetto.

In merito Vladimir Putin ha affermato che Donald Trump difende gli interessi delle imprese americane nella fornitura di gas naturale

La cancelliera tedesca Angela Merkel da parte sua ha più volte rilevato che Berlino considera il progetto Nord Stream-2 di natura economico-commerciale, ma allo stesso tempo lega la sua implementazione alla conservazione del transito del gas russo attraverso l'Ucraina.