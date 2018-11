Usa, report: Costo della guerra al terrorismo dal 2001 a oggi supererà i 6 trilioni

Il costo della guerra degli Stati Uniti al terrorismo in Medio Oriente e Asia meridionale dall'11 settembre 2001 supererà presto i 6 trilioni di dollari. E' quanto emerge da un nuovo rapporto del Watson Institute for International and Public Affairs della Brown University. La cifra differisce sostanzialmente dalle stime del Pentagono perché include non solo la spesa diretta nelle zone di guerra in Iraq, Siria, Afghanistan, Pakistan e altrove, ma anche i costi sostenuti dall'intero governo federale come conseguenza delle guerre.

I costi indiretti includono l'assistenza a lungo termine per i veterani di guerra e gli stanziamenti per il Dipartimento di Sicurezza Nazionale. Inoltre, il rapporto ha avvertito che i costi sono probabilmente più elevati a causa degli interessi futuri, dal momento che tutto il denaro viene preso in prestito.