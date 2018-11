Profitti extra per le casse dello Stato russo

Le entrate di bilancio ammontano a 15,804 trilioni di rubli (196 miliardi di euro), le spese a 12,756 trilioni di rubli (147 miliardi di euro). A novembre la camera bassa del Parlamento russo ha adottato in prima lettura un disegno di legge per modificare i parametri di base del bilancio federale nel 2018 e aumentare il surplus al 2,1% dallo 0,5% del Pil. La seconda votazione è prevista per il 20 novembre.

Il documento presentato dal governo russo aumenta le entrate di bilancio di 1 trilione e 874,7 miliardi di rubli (dell'1,3% del PIL) a 18 trilioni e 947,6 miliardi di rubli (18,7% del PIL), con la crescita dei proventi derivanti dalla vendita di petrolio e gas di 1 trilione e 582,2 miliardi di rubli e con la crescita delle altre entrate di 292,5 miliardi di rubli.