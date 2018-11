Russia stabilisce record di estrazione del petrolio

"La Russia ha stabilito un nuovo record post-sovietico per l'estrazione di petrolio in ottobre, aumentando la produzione di 50.000 barili di petrolio al giorno rispetto al mese precedente, ad una media di 11,6 milioni di barili di petrolio al giorno, secondo una stima preliminare".

L'OPEC ha anche alzato le sue previsioni per la produzione di idrocarburi liquidi in Russia nel 2018 a 11,24 milioni di barili al giorno da 11,19 milioni, l'anno prossimo anche a 11,24 milioni di barili al giorno da 11,19 milioni.

Allo stesso tempo, secondo il Central Dispatching Control del Fuel and Energy Complex, la produzione media giornaliera di petrolio in Russia ad ottobre è aumentata del 4,4% in termini annuali e dello 0,4% nel mensile, a 11,412 milioni di barili al giorno.

Inoltre, l'OPEC ha ridimensionato le sue previsioni per la crescita della domanda mondiale di petrolio nel 2019 da 70.000 barili al giorno, a 1,29 milioni di barili. Su scala globale, ciò è dovuto all'incertezza nello sviluppo dell'economia mondiale. Secondo le aspettative dell'OPEC, la domanda media annua di petrolio del prossimo anno sarà di 100,08 milioni di barili al giorno.