A Bruxelles fanno sapere di non tollerare le minacce americane su questioni commerciali

L'UE deve essere pronta a rispondere in modo deciso ai tentativi degli Stati Uniti di lanciare minacce nell'ambito del commercio, l'Europa non è uno zerbino, ha affermato durante i negoziati a Bruxelles Jean-Baptiste Lemoyne, sottosegretario del ministero dell'Europa e degli Affari Esteri della Francia.

Oggi a Bruxelles si è svolta la riunione dei ministri e funzionari responsabili delle questioni commerciali. A Lemoyne è stato chiesto come valutava i tentativi degli Stati Uniti di dividere la Francia e la Germania, imponendo loro la scelta tra i negoziati sull'agricoltura, inaccettabile per Parigi e in contraddizione con gli accordi precedenti tra UE e USA, e nuovi dazi sulle automobili, per cui è molto sensibile Berlino.

"In questo caso dobbiamo prepararci a questo scenario, perché la realizzazione di questa minaccia sarebbe in contraddizione con lo spirito della dichiarazione del 25 luglio, in cui le parti si sono impegnate ad astenersi da passi contrari al dialogo", ha ricordato.

"Naturalmente, dobbiamo essere pronti a dare una risposta decisa, se necessario. Penso che l'Europa non sia uno zerbino su cui pulire le scarpe", ha detto.

A luglio nell'incontro tra Trump e Juncker gli Stati Uniti e la UE avevano concordato di astenersi dall'imporre nuovi dazi durante i negoziati commerciali e di cercare accordi esclusivamente attraverso il dialogo.