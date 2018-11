L'Indonesia può rinunciare ai caccia russi Su-35 per paura delle sanzioni USA

Il portavoce ufficiale delle forze aeree indonesiane ha paventato l'annullamento del contratto per l'acquisto dei caccia russi Su-35 in virtù delle possibili sanzioni statunitensi, segnala il portale Jane's.

Nel caso di introduzione di misure afflittive dure da parte degli Stati Uniti, l'Indonesia sarà costretta a cercare un'alternativa al caccia russo. L'alternativa più adatta, secondo il rappresentante dell'aviazione indonesiana, è il caccia americano F-16.

Come da lui osservato, il fatto che il contratto sia già stato firmato no giocherà un ruolo particolare se gli Stati Uniti imporranno nuove sanzioni contro Giacarta.

In precedenza i media avevano riferito che l'implementazione dell'accordo firmato all'inizio di quest'anno per la consegna di 11 caccia Su-35 in Indonesia era stata rinviata per le possibili sanzioni che le autorità statunitensi sono pronte ad introdurre ai sensi della legge "Opposizione ai nemici degli Stati Uniti attraverso le sanzioni". Tuttavia il ministro della Difesa Riamizard Riachuda aveva dichiarato il mese scorso che Giacarta non intende rinunciare agli aerei russi per le pressioni di Washington.