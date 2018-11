USA conservano la carta delle sanzioni contro il gasdotto Nord Stream-2

"La nostra posizione non è cambiata, gli Stati Uniti non sostengono il progetto Nord Stream-2. Il presidente introduce le sanzioni: questa opzione è ancora sul tavolo, ma è chiaro che gli Stati Uniti temono fortemente la mancanza di diversificazione in Europa, pertanto sosteniamo molto gli sforzi di diversificazione della Polonia", ha aggiunto.

Secondo il funzionario americano, Nord Stream-2 "aumenterebbe ulteriormente la dipendenza di molti Paesi europei da Gazprom, pertanto propone di sviluppare la diversificazione con il gas liquefatto americano.

"Sono certo che il gas naturale liquefatto americano possa offrire un'opzione aggiuntiva per garantire la diversificazione", ha affermato Perry.

"Abbiamo molte risorse energetiche che possiamo condividere", ha concluso il funzionario americano.