Polonia e USA firmano dichiarazione su cooperazione energetica

Per Washington il documento è stato firmato dal segretario dell'Energia Rick Perry, mentre per la Polonia ha firmato il ministro dell'Energia Krzysztof Tchorzewski. Dopo la firma Tchorzewski ha dichiarato che "la cooperazione con gli Stati Uniti nel campo della politica energetica è di particolare importanza per la Polonia".

Secondo il ministro polacco, la firma della dichiarazione è "la migliore prova dell'interesse reciproco di Polonia e Stati Uniti nel rafforzare la cooperazione nel settore energetico". Ha evidenziato che nella dichiarazione hanno trovato spazio punti come la "sicurezza dell'approvvigionamento energetico, l'energia nucleare e la sicurezza informatica nel campo dell'energia".

Oggi la compagnia energetica polacca PGNiG ha firmato un contratto di fornitura di gas naturale liquefatto di 24 anni con la statunitense Cheniere Marketing International, in base a cui la Polonia riceverà circa 500mila tonnellate di gas naturale liquefatto all'anno (circa 700 milioni di metri cubi dopo la rigassificazione), mentre dal 2023 al 2042 1,45 milioni di tonnellate (1,95 miliardi di metri cubi dopo la rigassificazione).

Non è il primo contratto della PGNiG per l'acquisto di gas naturale liquefatto dagli Stati Uniti. Ad ottobre la società energetica pubblica polacca aveva firmato con l'americana Venture Global LNG un contratto per fornire alla Polonia 2 milioni di tonnellate di gas liquefatto all'anno per 20 anni, corrispondenti a 2,7 miliardi di metri cubi di gas dopo la rigassificazione.

Il numero uno della società polacca Peter Wozsniak ha sostenuto che il gas americano costerà alla Polonia il 20-30% in meno rispetto al gas russo.