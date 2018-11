Premier russo: pronti a sostenere grandi aziende in caso di sanzioni USA

Il governo russo potrebbe sostenere alcune grandi aziende se cadono sotto le nuove sanzioni degli Stati Uniti. Lo ha annunciato il primo ministro russo Dmitry Medvedev.

Il portavoce del Dipartimento di Stato americano,Heather Nauert, ha detto a Sputnik che Washington avrebbe proceduto con l'imposizione di ulteriori sanzioni contro la Russia per il presunto attacco all'ex spia russa Sergei Skripal. Mosca ha fortemente smentito le accuse del suo coinvolgimento nell'avvelenamento di Skripal.

"Ho commentato molte volte le sanzioni contro il nostro paese, e non ho assolutamente nulla da aggiungere qui, ci siamo già adattati a diversi tipi di restrizioni", ha detto Medvedev commentando le possibili nuove sanzioni statunitensi.

"Questo è spiacevole, e certamente ci costringerà a prendere decisioni in caso di necessità, compreso il sostegno alle grandi aziende se cadono sotto questo tipo di sanzioni. Ma saremo certamente in grado di farvi fronte. È solo un peccato che dobbiamo spendere le nostre energie per farlo", ha detto Medvedev.