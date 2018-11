Bloomberg: i nuovi Boeing 737 rischiano di scoppiare in volo

La Boeing avvertirà le compagnie aeree che utilizzano i nuovi velivoli 737 Max che gli aeromobili potrebbero esplodere in volo per indicazioni errate del sistema di controllo della navigazione. Lo ha riferito Bloomberg citando una fonte.

Secondo i risultati parziali delle indagini sullo schianto dell'aereo indonesiano del 29 ottobre scorso, è emerso chiaramente che i boeing 737 Max possono abbassare automaticamente il muso nei casi in cui è possibile un'interruzione del flusso, ha detto la fonte dell'agenzia.

L'interlocutore ha notato che i piloti verranno avvertiti e sarà spiegato come agire quando si verifica il problema.

Nella mattinata del 29 ottobre l'aereo Boeing 737 della compagnia aerea indonesiana Lion Air è caduto in mare a largo delle coste di Java 13 minuti dopo la partenza da Giacarta. A bordo della nave, secondo le informazioni preliminari, c'erano otto membri dell'equipaggio e 181 passeggeri, compresi tre bambini. Le cause della sciagura non sono ancora state chiarite. L'aereo precipitato è stato prodotto nel 2018 ed è stato messo in servizio dalla compagnia aerea indonesiana lo scorso agosto.

Le autorità indonesiane hanno successivamente riferito che l'indicatore della velocità dell'aereo precipitato non aveva funzionato durante gli ultimi quattro voli.