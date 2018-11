In Bielorussia liquidato canale di contrabbando di prodotti sanzionati in Russia

"Gli agenti del dipartimento delle indagini finanziarie della regione di Minsk e della città di Minsk hanno impedito di consegnare prodotti europei sotto sanzioni in Russia. Una banda composta da ucraini e russi gestiva il contrabbando da due anni. I loro profitti ammontano a 140mila dollari", — si legge in un comunicato ufficiale.

Il rapporto afferma che nel 2017-2018 i membri della banda hanno acquistato prodotti ortofrutticoli in Polonia e Ucraina per poi importarli nel territorio della Bielorussia per la successiva vendita in Russia. "Per dare una parvenza di legalità delle loro attività, hanno usato i documenti contabili di quattro entità pseudo-commerciali supervisionate e diversi liberi professionisti.

Secondo le autorità bielorusse, all'inizio di novembre i funzionari della polizia finanziaria hanno fermato due camion con mele e pomodori (oltre 40 tonnellate sono state sequestrate) e questa consegna di prodotti sanzionati "è stata l'ultima per il gruppo di contrabbandieri russi e ucraini".

Il procedimento penale è stato avviato ai sensi dell'articolo 233 del Codice penale della Bielorussia (attività economiche illegali). Allo stesso tempo è stato stabilito che un cittadino ucraino di 32 anni era il leader del gruppo. E' stato arrestato e si trova attualmente in custodia cautelare.