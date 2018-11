Putin commenta aumento posizione Russia in classifica Doing Business

La scalata in alto della Russia nella classifica Doing Business 2019 permette alle aziende di sentirsi stabili, ha annunciato il presidente della Russia Vladimir Putin all’incontro con i rappresentanti delle aziende tedesche.

"Tutte le cifre citate non sono solo aride statistiche, ma prove della sostenibilità dei principali indicatori macroeconomici e miglioramenti del clima degli affari in Russia, come avevo già detto. Ora, nella classifica di Doing Business, abbiamo ottenuto alcuni punti, salendo al 31° posto, che consente alle imprese di sentirsi sicure, di costruire e attuare un piano di sviluppo a lungo termine", ha detto Putin.

La Russia è salita al 31° posto nella classifica Doing Business 2019 rispetto al 35° dello scorso anno grazie a un miglioramento delle normative per le piccole e medie imprese. L'anno precedente, la Russia occupava la quarantesima posizione, e sette anni fa il 120° posto nella classifica. Nei suoi decreti di maggio 2012, il presidente russo Vladimir Putin ha incaricato il governo ad adottare misure volte ad elevare la posizione della Russia nella classifica della Banca Mondiale sulle condizioni economiche dalla 120° posizione nel 2011 alla 50° nel 2015 e alla 20° nel 2018.