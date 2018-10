Analisti valutano le conseguenze della rinuncia al dollaro per la Russia

Gli economisti credono che la de-dollarizzazione possa interessare principalmente le grandi città, dal momento che circolano dollari in contanti, stimati complessivamente in 80 miliardi $. Tuttavia nelle transazioni elettroniche bancarie i rischi sono minori.

Gli esperti hanno aggiunto che la de-dollarizzazione richiederà molto tempo con i partner stranieri: con alcuni contraenti potrebbe non riuscire la rinegoziazione dei contratti, con altri si dovrà concedere un premio di prezzo per compensare la volatilità dei tassi di cambio.

Allo stesso tempo gli economisti sottolineano che l'idea di rinunciare al dollaro non è motivata dal "desiderio di danneggiare la popolazione" che detiene i risparmi in valuta estera, ma è legata a misure difensive dell'economia nazionale in caso di nuove sanzioni americane contro Mosca.