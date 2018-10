"Certamente le misure per proteggere gli interessi delle compagnie russe non si applicano solo in questo Paese, ma ovunque vengono implementare costantemente. Non posso dirvi quali misure concrete", ha detto Peskov, rispondendo alla domanda se vengono intraprese azioni a difesa degli interessi delle compagnie russe in Iran a seguito dell'imposizione delle sanzioni statunitensi contro Teheran.