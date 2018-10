Deputato ucraino parla di "situazione economica catastrofica" nel Paese

"Alla fine di agosto il debito del nostro Paese, il debito estero, ammontava a 47,5 miliardi $. Il nostro debito pubblico ed estero complessivamente era vicino ai 75 miliardi $. Nella bozza della finanziaria del prossimo anno, la principale voce di spesa è il servizio del debito estero. Questo significa che noi, i nostri figli e nipoti siamo incorporati in questi bilanci, dobbiamo zappare e zappare per questi dell'FMI, per queste cento persone che, come risulta, ricevono compensi astronomici," — si è lamentato il politico.

Il parlamentare ha aggiunto che Kiev ha deliberatamente alzato le tariffe delle bollette e dei servizi comunali per la popolazione, motivandolo con la necessità di ricevere 1 miliardo $ di aiuti dal Fondo Monetario Internazionale.