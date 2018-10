Giappone usa la Transiberiana per esperimento di logistica

Questa dichiarazione è stata fatta dal vice-governatore della Prefettura di Tottori, Nogawa Satoshi, alla conferenza dei governatori dei paesi dell'Asia nord-orientale, che si è tenuta a Vladivostok in occasione del 23° vertice sullo scambio internazionale e la cooperazione delle amministrazioni regionali dei paesi dell'Asia nord-orientale.

Secondo lui, l'obiettivo principale è quello di formare un nuovo corridoio di trasporto basato sull'inclusione della provincia cinese di Jilin nella linea di traghetti DBS tra Russia, Corea e Giappone (Vladivostok — Donghae — Sakaiminato), e successivamente altri territori.

"In aprile, un traghetto si è recato al porto di Zarubino in Russia, e da lì il carico è stato trasportato in Cina", ha detto Satoshi e ha aggiunto che questo ha accelerato la consegna, ma ha rivelato una serie di problemi.

In precedenza, il quotidiano giapponese Yomiuri ha riferito che la Russia e il Giappone prevedono di utilizzare la ferrovia transiberiana per sviluppare il cosiddetto terzo canale per il commercio tra i due paesi.

Ora il commercio tra il Giappone e la Russia viene effettuato principalmente per via aerea o via mare. Secondo il Ministero dei Trasporti giapponese, i tempi di spedizione per mare vanno da 53 a 62 giorni. La consegna in aereo è molto più veloce, ma comunque costosa.

Secondo gli esperti, il trasporto di merci sulla ferrovia transiberiana ridurrà i costi delle aziende fino al 40% e il tempo di consegna sarà di circa 20-27 giorni.