Per premier ucraino "una favola" la promessa della Tymoshenko per ridurre costo del gas

Il primo ministro dell'Ucraina Volodymyr Groisman ha bollato come una favola la promessa di Julia Tymoshenko, leader del partito Patria, di riportare ai livelli precedenti le tariffe del gas per la popolazione.

"Sono tutt'altro che sicuro che chi promette di annullare la decisione sull'aumento delle tariffe del gas lo faccia davvero, perché poi dovrebbe restituire 20 miliardi di dollari in un anno. Tutte le stime mostrano che questa promessa rientra nell'ambito della fantasia, è molto poco scientifica. Non esiste questa possibilità e non ci sono le risorse, dal momento che le riserve valutarie del nostro Paese ammontano a 16,6 miliardi di dollari. Forse questi sostenitori degli svantaggiati troveranno un accordo con il Fondo Monetario Internazionale, l'Unione Europea e la Banca Mondiale per eliminare questa condizione?" — ha affermato il premier in un'intervista all'agenzia ucraina Ukrinform.