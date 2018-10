Moody's ridimensiona le nuove sanzioni USA contro la Russia

L'appesantimento delle sanzioni contro Mosca da parte di Washington non implicherà un downgrade del rating della Russia, ha dichiarato in un'intervista a Sputnik la vicepresidente ed analista capo dell'agenzia di rating Moody's Kristin Lindow.

"Se verranno imposte sanzioni più pesanti, probabilmente ci prenderemo una pausa per valutare l'impatto effettivo sul profilo creditizio del Paese prima di aumentare il rating a livello di investimento", ha detto.

Tuttavia, secondo la Lindow, per l'inasprimento delle sanzioni l'outlook potrebbe essere rivisto da positivo a stabile.

La Lindow ritiene che le autorità russe saranno in grado di cavarsela con le possibili nuove sanzioni utilizzando gli stessi strumenti utilizzati dal 2015, inoltre il compito sarà meno difficile per il fatto che i conti dello Stato si trovano in una posizione migliore.

Lo scorso gennaio Moody's aveva migliorato le sue previsioni sull'outlook economico-finanziario della Russia da stabile a positivo. Allo stesso tempo il rating era stato confermato al livello "Ba1", ovvero non d'investimento secondo la scala di giudizio dell'agenzia.

La borsa russa e il rublo sono stati messi sotto pressione ad aprile e agosto dopo che gli Stati Uniti avevano paventato ulteriori sanzioni contro la Russia. Un gruppo di senatori in estate aveva presentato un disegno di legge per colpire le banche russe e i titoli di stato russi. Tra gli istituti di credito finiti nel mirino dei legislatori americani figurano VEB, Sberbank, VTB e Bank of Moscow, Gazprombank, Rosselkhozbank e Promsvyazbank.