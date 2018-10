Tesla è tornata ad essere redditizia

L'utile di Tesla per il terzo trimestre è stato di 311,5 milioni di dollari. La società ha chiuso il terzo trimestre dello scorso anno con una perdita di $ 619,4 milioni. Le azioni della società sono aumentate del 14% durante le negoziazioni dopo la sessione terminata il 24 ottobre. Il fatturato totale della società è più che raddoppiato a $6,82 miliardi, superando la previsione media degli analisti a 6,33 miliardi di dollari.

Tale successo finanziario è attribuito al fatto che la crescita della produzione della nuova berlina Model 3 ha iniziato a dare i suoi frutti. Nel terzo trimestre, Tesla ha prodotto 53.239 berline Model 3 vendendone 56.065 unità.

All'inizio di ottobre, il fondatore e direttore generale di Tesla Elon Musk ha annunciato che avrebbe acquistato una quota aggiuntiva nella società per un valore di $20 milioni. Dopo questa notizia, le azioni della società sono aumentate del 2% per poi di nuovo diminuite.

Il 16 ottobre, un tribunale di New York ha approvato un accordo tra Musk e la Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti. Secondo lui, l'imprenditore e la società pagheranno una multa di $20 milioni. Allo stesso tempo, Musk per tre anni perde il diritto di dirigere il consiglio di amministrazione, ma mantiene la posizione di direttore generale di Tesla. A Musk è stato inoltre vietato fare dichiarazioni pubbliche sulla sua azienda senza previa approvazione.

Il motivo del contenzioso del SEC con Musk è dovuto ad un tweet dell'imprenditore nel quale aveva promesso di riacquistare le quote della sua compagnia per 420 dollari l'una e di renderla non pubblica. Dal momento che Musk non è andato oltre i post su internet, questo ha dato motivo di accusarlo di tentare di manipolare il mercato azionario americano.