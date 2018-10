Presidente Putin: Forum Eurasiatico piattaforma credibile e di prestigio

"Cari amici, vi saluto cordialmente in occasione di questo forum che si svolge in una delle più belle città d'Italia. Forum si è guadagnato credibilità e il giusto prestigio su un tema molto importante. L'economia della fiducia e la diplomazia del business dall'Atlantico al Pacifico riflette infatti il crescente fabbisogno in materia dello sviluppo, dell'energia e della tecnologia, che devono essere libere da barriere e sanzioni. La Russia è pronta a farlo con i partner europei".

Questo il contenuto della lettera del presidente della Federazione Russa, Vladimir Putin, inviata agli organizzatori dell'XI Forum economico eurasiatico e alle 1100 imprese presenti in apertura dei lavori che termineranno domani. Il messaggio è stato letto dal presidente e ceo di Rosneft, Igor Sechin.

L'XI Forum Economico Eurasiatico di Verona è organizzato dall'Associazione Conoscere Eurasia, Roscongress e Forum Economico Internazionale di San Pietroburgo, in partnership con Intesa Sanpaolo; Rosneft; Gazprombank; Credit Bank of Moscow; Region — Group of Companies; Visa Handling Services; in collaborazione con Banca Intesa Russia; Pirelli; Coeclerici; Assicurazioni Generali Italia; Accenture; S7 Profi e con il supporto di AEB — Association of European Business; ITTN — International Technology Transfer Network.