Putin: la Russia cerca di creare condizioni più favorevoli per gli investitori stranieri

La Russia cerca di creare le condizioni più favorevoli per gli investitori stranieri, in alcune regioni viene conferita loro una grande preferenza, ha affermato il presidente russo Vladimir Putin.

"In Russia ci sforziamo di creare le condizioni più agevoli per attrarre gli investimenti e le tecnologie straniere, comprese quelle italiane: la regolamentazione amministrativa viene semplificata, vengono create le infrastrutture più moderne e riservate preferenze agli investitori in alcune regioni della Federazione Russa", ha detto Putin nell'incontro con il capo del governo italiano Giuseppe Conte ed i rappresentanti delle imprese italiane.

Secondo Putin, il Fondo di Investimenti Diretti della Federazione Russa sta facendo un ottimo lavoro per attirare i capitali stranieri.