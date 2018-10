Nuova richiesta del FMI per aumento del prezzo del gas a Kiev secondo portale ucraino

Il 19 ottobre il consiglio dei ministri dell'Ucraina aveva deciso di aumentare le tariffe del gas per la popolazione dal 1° novembre del 23,5% secondo gli accordi e le richieste del FMI. La nuova tariffa equivale ad 8,5 8.500 grivnie per mille metri cubi (305 $ al tasso di cambio ufficiale). Il governo ha inoltre riferito che il FMI aveva chiesto un aumento del 60% dei prezzi del gas, tuttavia si è riuscito a concordare una soluzione di compromesso per ulteriori prestiti. Il premier ucraino Volodymyr Groisman aveva affermato in precedenza che non ci sarà un nuovo aumento dei prezzi del gas per la popolazione in questa stagione di riscaldamento.

"Secondo una fonte a conoscenza della posizione del FMI, il programma di cooperazione creditizia prevede di portare il prezzo del gas ad un livello di mercato, il che significa che il prezzo dovrebbe aumentare del 40% in base all'accordo…Il Fondo monetario internazionale è sicuro che l'Ucraina non riuscirà a soddisfare queste "condizioni preferenziali" per aumentare i prezzi del gas", si legge nell'articolo.

La pubblicazione ha riferito che il FMI conta su un altro aumento nella primavera del prossimo anno del 15%, mentre il successivo rincaro è previsto per l'autunno 2019.