Giornalista danese sfata il mito del "disastro economico" in Russia

In Occidente è diffusa l'opinione che l'economia russa sia prossima al crollo, ma questo è solo un mito. Lo afferma il giornalista Flemming Rose in un articolo per il quotidiano danese Berlingske.

Rose riconosce che la Russia sta vivendo difficoltà economiche a causa delle sanzioni e dei vari problemi interni, e che il suo tasso di crescita economica è sceso sotto il livello globale. Tuttavia, osserva, l'economia russa non è in condizioni disperate.

Ascoltando le opinioni dei politici e dei media occidentali sulla Russia, scrive Rose, si ha l'impressione che la gente viva nella povertà e che una rivolta contro le autorità debba scoppiare da un momento all'altro. "Ma questa è solo un'illusione".

Da quando Vladimir Putin è al potere, l'economia russa ha subito cambiamenti significativi e ora è al settimo posto nel mondo. Inoltre, i sondaggi mostrano che nel 1999 solo il 10% dei russi accolse il percorso di sviluppo scelto dallo stato, mentre nel 2018 questa percentuale è salita al 47%. Nessuno Stato occidentale può vantare una figura dello stesso peso, ha detto il giornalista.

Rose cita quattro fatti come esempi di cambiamenti riusciti nell'economia russa.

Primo, la Russia è riuscita a evitare una catastrofe demografica, che gli esperti hanno predetto un quarto di secolo fa, e l'aspettativa di vita media è aumentata di otto anni dagli anni '90. Secondo, la Russia è diventata il maggiore esportatore mondiale della tecnologia per centrali nucleari, che è importante nell'era dei cambiamenti climatici e nella ricerca di fonti energetiche alternative. Terzo, oggi la Russia è il maggiore fornitore mondiale di cereali, superando, nel 2017, le esportazioni di armi. Infine, la Russia è l'unico paese in Europa in cui sono emersi giganti digitali in grado di competere sul mercato interno con Google, Facebook e altre società della Silicon Valley.

Rose osserva che le maggiori società di analisi del mondo prevedono anche un futuro di successo per l'economia russa. In particolare, secondo un rapporto della PwC, entro il 2050 la Russia diventerà il più grande paese in Europa in termini di dimensioni della popolazione e il leader del continente in termini di economia.