Cina non intende ridurre interscambio con gli USA

"Non vogliamo ridurre il nostro interscambio con l'America. Il volume dell'interscambio tra USA e Cina dipende dalla parte americana" ha dichiarato in un incontro con i giornalisti.

"Siamo a favore della globalizzazione delle economie. Abbiamo lavorato per 18 anni affinché la Cina entrasse nel WTO, e abbiamo mantenuto tutte le promesse fatte: abbiamo abbassato le tariffe doganali e abbiamo aperto l'accesso alla nostra economia da tutte le direzioni" ha detto lui.

Ha osservato che in Cina si sviluppa l'economia di mercato. "Se non lì (negli USA), i nostri produttori troveranno clienti e ordini in altri paesi e in altri mercati" ha concluso.

La guerra commerciale tra la Cina e gli Stati Uniti è iniziata dopo che il reciproco aumento dei dazi doganali tra questi stati entrato in vigore il 6 luglio di quest'anno. Gli Stati Uniti hanno imposto un dazio del 25% sulle importazioni su 818 articoli dalla Cina pari ad una somma totale di 34 miliardi di dollari all'anno. Come contromisura, la Cina ha introdotto un dazio del 25% lo stesso giorno sull'importazione di un volume equivalente di merci americane.

Alla fine di settembre sono entrati in vigore nuovi dazi statunitensi dell'importo del 10% per le merci provenienti dalla Cina con un volume di importazioni di 200 miliardi di dollari all'anno. La Cina, in risposta, ha imposto dazi del 10% e del 5% sulle importazioni statunitensi per $60 miliardi. Gli Stati Uniti, sono insoddisfatti a causa dello squilibrio commerciale tra i due paesi, che, secondo le stime di Washington, ammonta a $500 miliardi a favore della Cina. Pechino, a sua volta, considera lo squilibrio una conseguenza della politica economica interna degli Stati Uniti.