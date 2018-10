Cina apprezza dichiarazioni di Putin su progetto Nuova via della seta

Durante una riunione del Club di discussione Valdai, il presidente russo ha affermato che l'iniziativa Nuova via della seta cinese sta diventando più rilevante, data la situazione nell'economia globale. Inoltre, secondo lui, Mosca accoglie con favore la partecipazione di Pechino allo sviluppo della rotta del Mare del Nord.

Lu Kang ha osservato che la Russia rimane un partner importante nella realizzazione di questo progetto.

Secondo lui, la Cina è pronta a collaborare per "trasformare l'iniziativa Nuova via della seta in un canale importante per stimolare la cooperazione economica internazionale e la crescita dell'economia globale".