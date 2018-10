Putin evidenzia importanza dell'agricoltura nell'economia russa

"Negli ultimi anni il settore agricolo ha mostrato tassi di crescita mai registrati, non molto tempo fa sembrava impossibile che accadesse in Russia: in cinque anni la produzione agricola è cresciuta del 20%. L'agricoltura si è trasformata in un'industria ad alta tecnologia, è diventata uno dei motori dell'intera economia russa. Solo l'anno scorso abbiamo avuto un raccolto record di grano, 135 milioni di tonnellate ", ha detto Putin.

Il presidente russo ha inoltre osservato che il governo si sforzerà affinchè la vita nelle campagne diventi più ricca e interessante.

"In modo che una persona possa realizzare i suoi piani, le sue intenzioni, le sue migliori qualità e il suo talento nella sua terra natia", ha aggiunto.

Putin ha inoltre notato che sarà fatto tutto il possibile per sviluppare la sanità, le strade e l'istruzione.

"Qui, ovviamente, c'è ancora molto, molto da fare, ma insieme a voi, certamente andremo avanti, andremo avanti, sono sicuro che grazie al vostro talento riusciremo a farcela", ha sottolineato il presidente russo.