In Germania ribadita l'importanza del gasdotto Nord Stream-2

La governatrice della regione Meclemburgo-Pomerania occidentale Manuela Schwesig ha definito la costruzione del gasdotto Nord Stream-2 una "decisione giusta" per la Germania, afferma nel suo articolo sulla rivista Wirtschaftswoche.

"Nord Stream-2" è importante per la Germania, dal momento che "occorre una fonte aggiuntiva di gas per un approvvigionamento energetico affidabile", ha scritto la Schwesig.

Allo stesso tempo la governatrice socialdemocratica ha criticato gli oppositori dell'infrastruttura energetica, osservando che "alcuni critici perseguono propri interessi economici".

Ha inoltre definito "senza senso" la tesi secondo cui a seguito del gasdotto la Germania risulterebbe completamente dipendente dalla Russia.

"Entrambe le parti sono interessate a forniture affidabili e la Germania continuerà a ricevere la maggior parte del fabbisogno energetico da altre fonti: uno Stato dovrebbe decidere da solo dove e con quali mezzi prende le fonti energetiche necessarie", ha affermato la governatrice.

In aggiunta la Schwesig ha espresso la convinzione che "la Germania e la Russia hanno interessi comuni per ritornare ad una stretta collaborazione".

In precedenza il presidente del Forum Russo-Tedesco Mattias Platzek aveva espresso l'opinione che il progetto Nord Stream-2 potrebbe essere cruciale per le relazioni bilaterali.

Il progetto Nord Stream-2 prevede la posa di 2 rami di un gasdotto con una capacità annua di 55 miliardi di metri cubi di gas attraverso il Mar Baltico.

Diversi Stati, in particolare l'Ucraina, sono contrari alla realizzazione del progetto. A Kiev temono di perdere profitti derivanti dal transito del gas russo verso l'Europa. Anche gli Stati Uniti sono contrari alla costruzione del gasdotto, in quanto disturba i loro piani per esportare il gas naturale liquefatto nei Paesi della UE. Inoltre la leadership di Lettonia, Lituania e Polonia considera il progetto politicamente motivato.

La Russia ha ripetutamente esortato a non percepire il gasdotto come uno strumento di influenza. Secondo Vladimir Putin, Mosca ritiene il progetto esclusivamente economico.