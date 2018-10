Ministro dell'Energia russo non esclude aumento prezzi petrolio a 100 dollari il barile

Lo ha dichiarato il ministro dell'Energia russo, Aleksander Novak nel quadro degli eventi della Settimana dell'energia russa.

© Sputnik . Alexander Astafyev Putin: Trump colpevole dell'aumento dei prezzi del petrolio

"Non sarebbe molto buono per l'economia dei consumatori e per i produttori, perché crea rischi successivi di un possibile calo dei prezzi. Tuttavia, oggi esiste il rischio che il petrolio possa salire a 100 dollari. Non escludo tale opzione, poiché ci sono molte incertezze sul mercato petrolifero mondiale", ha dichiarato Novak in un'intervista con "Business FM".

Il ministro ha sottolineato che manca un mese alla decisione definitiva sulle sanzioni che possono essere imposte da novembre all'Iran.

"Quindi ora il mercato è molto nervoso", ha dichiarato Novak.

Fonte: Agenzia Nova