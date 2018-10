La Russia è il primo fornitore di carbone in Ucraina

"L'anno scorso l'Ucraina ha importato antracite per 2,6 miliardi di dollari, dei quali dalla Russia ben $1,6 miliardi. Quest'anno si importerà ancora più antracite e ad un prezzo più alto in quanto si prevede un inverno molto freddo" ha dichiarato lui.

Tuttavia le infrastrutture di trasporto del paese non sono in grado di incrementare le importazioni ha osservato il sindacalista. Volynez ha indicanto inoltre che le scorte di carbone per le centrali elettriche ucraine sono pari a 600.000 tonnellate in meno rispetto all'anno scorso.

Le autorità dell'Ucraina a caus del conflitto in Donbass hanno perso l'accesso alla maggior parte delle miniere di carbone, nonché a quelle più redditizie situate nel territorio sotto il controllo delle Repubbliche di Donetsk e Lugansk. Sono rimaste solo aziende che estraggono carboni gassosi non redditizi. Dunque Kiev ha iniziato a importare carbone da Russia, Sudafrica e USA.

Nell'autunno del 2017, Kiev ha imposto sanzioni contro una serie di società russe. Nella lista, in particolare è rientrata Yuzhtrans, che fa parte della "Società carbonifera meridionale". All'azienda è stato vietato di esportare carbone in Ucraina. Le sanzioni sono state applicate in base "ad azioni che possono nuocere alla sicurezza economica nazionale". Tuttavia, le restrizioni sono state subito ritirate.