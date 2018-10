Russia, Min. Energia: Non vogliamo essere monopolisti nel mercato europeo del gas

La Russia non sta cercando di diventare un monopolista nel mercato europeo del gas, i consumatori devono avere una scelta. Lo ha detto mercoledì il ministro russo dell'Energia, Alexander Novak.

"Non siamo monopolisti nel mercato europeo e non vogliamo esserlo, non ci importa delle forniture di gas naturale liquefatto. I consumatori dovrebbero avere il diritto di scegliere sia il fornitore di gas sia le vie di consegna del gas, ci deve essere la concorrenza", ha detto Novak durante la sessione di panel del forum della Settimana dell'Energia russa.