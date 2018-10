Elon Musk: imprenditore di successo col bisogno di essere controllato

La SEC è intervenuta dopo che il prezzo delle azioni della società è crollato a seguito dei tweet pubblicati dal controverso uomo d'affari. Il corrispondente dell'agenzia Sputnik ha discusso la vertenza contro Musk con il professore di diritto e direttore del centro per la corporate governance della scuola di legge Columbia John Coffee.

Cosa pensa della vertenza giudiziaria avviata per dei tweet? Fino a che punto i commenti di Musk possono considerarsi un imbroglio?

— Credo che la causa sia pienamente giustificata. Non c'è dubbio che non abbia un finanziamento affidabile ed ha inoltre fatto una dichiarazione che ha portato instabilità nel mercato. La soluzione di questo problema è stata piuttosto controversa ma a mio parere è abbastanza ragionevole: una multa di 20 milioni $ è stata fatta ad Elon Musk; considerando che è un miliardario, questa ammenda non gli causerà danni significativi. La questione principale era se sarebbe stato legittimato a rimanere a capo del consiglio di amministrazione dell'azienda. La condizione della Securities and Exchange Commission era che avrebbe dovuto lasciare la carica come presidente del consiglio d'amministrazione. Resta direttore generale, ovviamente ha una certa influenza sulla società che lui stesso ha fondato e solo lui può capire. Penso che questa decisione sia abbastanza ragionevole. Riflette il fatto che, nonostante tutta la sua imprudenza, non è stata rivelata alcuna frode. Non ha cercato di appropriarsi del denaro degli azionisti e non ha ottenuto profitti con mezzi illeciti; ha semplicemente fatto affermazioni basate su supposizioni non confermate e speranze, non su fatti. Ora la questione è se l'azienda è nelle mani di un manager forte. Temo che ci saranno ancora problemi nel consiglio di amministrazione; due manager sono sicuramente un passo nella giusta direzione, ma non un mezzo abbastanza forte per risolvere il problema. Francamente, nonostante Musk sia un brillante imprenditore, ha ancora bisogno di essere supervisionato. E' una persona troppo impulsiva.

Elon Musk è stato rimosso dalla carica di presidente del consiglio d'amministrazione della Tesla per almeno 3 anni. In che modo questa decisione influenzerà la sua gestione dell'azienda?

— Spero che il presidente del consiglio di amministrazione sia una persona con esperienza nella governance societaria, qualcuno che avrà un'influenza su Musk e sarà in grado di dirgli che va oltre i limiti con certe dichiarazioni. Prima di tutto penso che la società abbia bisogno di un certo protocollo, in base a cui Musk non può pubblicare commenti sull'azienda senza sottoporli a verifica legale. Può fare affermazioni strane che non hanno una base adeguata; e uno dei modi per risolvere questo punto è chiedergli di presentare queste dichiarazioni per essere valutate dai collaboratori del dipartimento legale o del consiglio di amministrazione, che può diventare una sorta di filtro tra lui e il flusso di idee incontrollabili che condivide con il mondo.

Come pensa che possa influenzerà l'attrattività dell'azienda per gli investitori e il valore delle azioni? Immediatamente dopo l'annuncio il prezzo delle azioni è aumentato, poi il prezzo è nuovamente diminuito…

— Penso che vedremo un po' di instabilità, dato che al momento ci sono molte incertezze. Serve rifinanziare il debito, così come competere con le grandi aziende che stanno cercando di sviluppare la produzione di veicoli elettrici. Al momento la Tesla ha probabilmente sviluppato un prodotto eccellente, ma il mercato è una competizione costante; ora vediamo che è un po' saturo e fermo. Non prevedo il futuro, ma posso dire che il prezzo delle azioni sarà instabile e non influenzerà il valore delle azioni della General Motors.

Quanto è importante la reputazione del presidente del consiglio di amministrazione di un'azienda per gli investitori? Elon Musk ha avuto un battibecco con un sub thailandese che ha salvato i ragazzi che erano rimasti bloccati nella grotta questa estate, si è fumato uno spinello in diretta tv, anche se nello Stato in cui è successo è legale. Le sue azioni sono spesso spontanee e talvolta scandalose…

— Ha assolutamente ragione; è una persona impulsiva e piuttosto instabile. Ma è il fondatore non solo di questa azienda, ma anche di molte altre società che sotto la sua guida hanno raggiunto risultati incredibili. Penso che l'azienda abbia bisogno di lui come leader, ma ha anche bisogno di qualcuno che possa controllare le sue azioni eccentriche.

Come pensa se la caverà Elon Musk? Non penso che per lui la situazione sia troppo grave, l'hanno un po' circondato. 20 milioni di dollari non è molto per lui…

— È piuttosto più preoccupante il fatto che i membri della SEC offrono sempre qualche opzione per risolvere le controversie, ma una volta che si patteggia non puoi più dichiarare la propria innocenza. Non puoi dichiarare di non aver fatto nulla di sbagliato, ed è esattamente quello che vuole fare, vuole dire: "Sono d'accordo, ma non sono assolutamente colpevole". Questo violerebbe l'accordo e, con sorpresa dei suoi avvocati, l'annullamento di questo accordo. Di conseguenza i membri della Securities and Exchange Commission dovevano passare a misure più severe. In origine non volevano rimuoverlo dall'incarico, ma quando ha annullato l'accordo, hanno deciso di dimostrare che potevano essere severi. Così, giovedì hanno fatto appello alla corte con la richiesta di allontanarlo dalla carica di presidente del consiglio d'amministrazione. Questo appello è stato il fattore che gli ha fatto cambiare idea e tornare in tribunale dopo un giorno. Sono sicuro che questo sia alquanto umiliante per lui, ma è stato stupido da parte sua rifiutare un accordo abbastanza ragionevole, sono sicuro che i suoi avvocati gli hanno detto la stessa cosa. I membri della Securities and Exchange Commission non sono stati così severi come potevano esserlo.