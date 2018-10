Parigi come nuovo centro finanziario dell'Europa dopo la Brexit: quali conseguenze?

Come riportato sul Financial Times è possibile che dopo la Brexit il nuovo centro finanziario europeo diventerà Parigi. Il giornale segnala che alcune delle maggiori banche e società mondiali di gestione patrimoniale si stanno preparando a trasferire i loro uffici nella capitale francese.

Il corrispondente di Sputnik ha discusso l'ipotesi secondo cui Parigi diventerà probabilmente il nuovo centro finanziario europeo con un importante politologo europeo, il co-editore della rivista "Le Monde Moderne" Alexis Pulin.

Secondo lei, è un bene la notizia secondo cui forse, dopo la Brexit, Parigi diventerà il nuovo centro finanziario europeo?

— I britannici sono estremamente riluttanti ad identificarsi come europei, quindi la creazione di un centro finanziario europeo nel continente è sicuramente una buona notizia per l'UE. Ora tutto dipende dalla reazione degli altri Paesi al fatto che la Francia svolgerà un ruolo di primo piano nel settore finanziario, dal momento che altri centri finanziari sono desiderosi di ottenere il massimo vantaggio dalla fuga delle società finanziarie dal Regno Unito. Quindi, come si dice, viviamo e vedremo.

Questa notizia è stata una sorpresa o tutto indicava che Parigi sarebbe potuta diventare il nuovo centro finanziario europeo?

— Penso che, prima di tutto, sia legato all'elezione di Emmanuel Macron alla presidenza; ha tentato di nuovo di attirare l'attenzione degli investitori internazionali nel Paese. Anche la vicinanza di Parigi a Londra gioca un ruolo importante in questa situazione; la maggior parte delle società finanziarie, società commerciali e banche hanno già uffici a Parigi, quindi penso che col tempo aumenterà la velocità di lavoro delle loro filiali francesi. Penso che in questa situazione Parigi è la scelta ideale. Questa città piace ai banchieri e agli operatori finanziari: è grande, è il centro della vita culturale europea con un'infrastruttura sviluppata. Una città del genere serve per accogliere i grandi rappresentanti del settore finanziario europeo.

C'è l'idea secondo cui l'elezione di Macron, così come il ripristino delle cosiddette "condizioni favorevoli per lo sviluppo delle imprese e le riforme del fisco e delle politiche del lavoro" sono stati di fondamentale importanza in questo processo. Concorda?

— Penso che si tratti più di un'idealizzazione che vera politica. Certo, alcune leggi sono state approvate, ma, in generale, mi sembra che fosse qualcosa come "proviamo a fare della Francia il centro finanziario, il loro nuovo presidente vuole dimostrare che nel campo sono state adottate nuove leggi sul lavoro e fisco, che però non sono state scritte da nessuna parte. Mi ricorda molto la campagna "Cool Britain" di Tony Blair. È ovvio che non solo le società finanziarie considerano Parigi un centro finanziario europeo. Possiamo osservare la stessa tendenza nelle società del gruppo GAFA (Google, Apple, Facebook, Amazon): Facebook ha un grande centro per lo studio dell'intelligenza artificiale a Parigi ed anche Amazon sta aprendo nuovi uffici in Francia. L'attrattività di Parigi e della Francia nel suo complesso è direttamente legata al nuovo presidente e all'immagine del Paese che sta cercando di promuovere.

Come può la Francia beneficiare di questa situazione? Questo sviluppo degli eventi garantirà nuovi flussi di risorse e denaro?

— Penso che a Parigi tutto sarà come a Londra, quando tutte queste persone arriveranno a Parigi, gli affitti aumenteranno, anche i prezzi saliranno. Considerando che le Olimpiadi estive si svolgeranno a Parigi nel 2024 e che la vita nella capitale francese è già piuttosto costosa, questa non è la migliore notizia per i parigini. Nei prossimi mesi i prezzi aumenteranno ancora. Se parliamo della Francia nel suo insieme, nuovi investimenti arriveranno sicuramente nel Paese ma, come sappiamo, è un sistema estremamente instabile. Gli investimenti vanno e vengono, soprattutto tenendo conto della situazione piuttosto instabile in Europa al momento, ad esempio l'Italia ha annunciato una finanziaria non gradita a Bruxelles. Tutto è estremamente instabile, come ho già detto, viviamo e vedremo. Penso che il principale vantaggio per la Francia sarà il fatto che Parigi apparirà sulla mappa finanziaria del mondo, e il principale svantaggio sarà l'aumento degli affitti.

Sappiamo che c'erano altre opzioni: Francoforte e Dublino erano considerate un'alternativa a Londra; Perché si è puntato sulla capitale francese?

— Penso che sia successo perché le grandi aziende hanno già degli uffici a Parigi. I rappresentanti di queste aziende conoscono la città, sanno che possono facilmente sviluppare le loro attività qui. La Francia ha buone infrastrutture, è un Paese stabile, al centro della vita e della politica europea. Questo è il motivo per cui Parigi è l'ideale per queste società.

A Londra hanno promesso "di fare tutto il possibile affinché dopo la Brexit la città rimanga il centro finanziario europeo"; che possibilità ci sono?

— Penso che Londra rimarrà un centro finanziario chiave per la sterlina e il Commonwealth. La Gran Bretagna ha sicuramente una carta vincente, ma se vogliono rimanere parte del gioco europeo, lasciare la UE non è una buona idea. Londra potrebbe riuscire a mantenere alcuni gestori patrimoniali o banche commerciali internazionali, ma le grandi aziende che ricoprono un ruolo importante nel settore finanziario europeo trasferiranno definitivamente i loro uffici a Parigi. Sarà estremamente difficile per Londra rimanere un centro finanziario internazionale europeo.

Ha già menzionato alcuni dei vantaggi e degli svantaggi di Parigi come centro finanziario europeo. Quali sono le prospettive a breve ea lungo termine di questo sviluppo?

— Parlando di prospettive a breve termine, penso che più investimenti gireranno a Parigi, Parigi sarà sulla mappa finanziaria del mondo, inoltre più aziende trasferiranno i loro uffici nella capitale francese. Nel lungo termine non si sa se la città è abbastanza grande e se è sufficientemente preparata per diventare un grande centro finanziario. Non sappiamo se possiamo ospitare tutte queste persone nel centro della città o in tutto il territorio comunale e dell'hinterland.