Bloomberg: il grano russo nel mercato algerino minaccia una catastrofe per la Francia

Finora la Francia è stata il principale fornitore di grano per l'Algeria, ma la Russia è già alle calcagna in quanto può offrire i suoi prodotti ad un prezzo migliore, scrive Bloomberg.

Come osservato dall'agenzia, recentemente gli agricoltori europei sono stati sempre più spesso costretti a cedere i loro mercati chiave alla Russia.

Se la Russia riuscirà ad entrare nel mercato algerino, al quarto posto nel mondo per le importazioni di grano, gli agricoltori europei e soprattutto francesi avranno grossi problemi, scrive Bloomberg.

Oggi la Francia è il principale fornitore di grano per l'Algeria, grande compratore per andare incontro alla domanda interna. Tuttavia circolano voci secondo cui la Russia potrebbe rovinare questo idillio commerciale proponendo agli algerini un'offerta migliore. Recentemente i due Paesi sono impegnati a sviluppare attivamente il commercio bilaterale. Secondo l'agenzia russa Rosselkhoznadzor, presto verrà testato il grano russo, che l'Algeria non aveva precedentemente acquistato per problemi di qualità.

"Se l'Algeria decide di aprire le sue porte al grano russo, sarà un terremoto per il mercato mondiale e un incubo per le esportazioni francesi", ha affermato Gabriel Omnes, analista di Strategie Grains.

Come rilevato da Bloomberg, negli ultimi anni gli agricoltori europei sono sempre più spesso stati costretti a cedere i loro mercati chiave alla Russia, grazie all'offerta di prodotti meno costosi. Le esportazioni dei Paesi della UE sono diminuite del 16% mentre grazie ad un ricco raccolto e al rublo debole Mosca ha aumentato significativamente le sue consegne.

L'entrata del grano russo nel mercato algerino spingerà ulteriormente l'Europa dal mercato globale e consoliderà la posizione della Russia come principale fornitore nel Nord Africa.

Mosca è già diventata il principale fornitore di grano per l'Egitto, dove in questa stagione ha acquistato i tre quarti del frumento importato dalla Russia.