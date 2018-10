Ucraina: un terzo del bilancio per il rimborso del debito

L'Ucraina spenderà per il rimborso del debito pubblico nel 2019 un terzo del suo bilancio. Lo ha detto il primo ministro Vladimir Groysman in onda su Canale ICTV.

"Abbiamo un bilancio per il prossimo anno pari a un trilione di duecento miliardi di grivne, da questa somma abbiamo bisogno di dare 427 miliardi di grivne, che è un terzo del bilancio" ha detto Groisman.

Secondo lui, Kiev sarà in grado di continuare la cooperazione con il FMI solo a condizione di ulteriori pagamenti di questo debito. Egli ha aggiunto che gli ucraini sono "ostaggi" del fondo, in quanto non possono abbandonare gli impegni precedentemente assunti nell'ambito dell'accordo con l'organizzazione.

Il programma quadriennale di assistenza del FMI con l'uso del meccanismo di finanziamento avanzato (EFF) prevede lo stanziamento per l'Ucraina di 17,5 miliardi di dollari. Le autorità dell'Ucraina speravano di ottenere la quinta tranche alla fine dell'anno 2017, ma non è stato così. Ora Kiev spera di ottenere la quota quest'anno.