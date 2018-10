Putin ha sostenuto l'idea di rinunciare al dominio del dollaro

"In generale è sì", ha risposto Kostin ad una domanda a riguardo. Ha precisato che non si parta del totale abbandono del dollaro. Il piano del dirigente della VTB in precedenza è già stato sostenuto dal ministro dello sviluppo economico Maxim Oreshkin e dal vice Ministro delle finanze Alexei Moiseev.

Andrey Kostin ha proposto un'iniziativa appropriata nel caso in cui gli Stati Uniti vietassero alle banche russe di effettuare pagamenti in dollari.

Il Cremlino ha detto che tali iniziative non sono in via di elaborazione, anche se i rappresentanti dei vari dipartimenti hanno sostenuto pubblicamente la riduzione della dipendenza dalla valuta americana.