I media hanno parlato del debito record degli USA

È stato rilevato che per l'anno fiscale 2018, conclusosi il 30 settembre, il debito pubblico americano è salito fino a 1,2 miliardi di dollari. Si prevede inoltre che entro il 2020 il deficit di bilancio degli Stati Uniti supererà i mille miliardi di dollari.

Inoltre, come scrive il quotidiano, il debito pubblico degli Stati Uniti manterrà la tendenza di accelerazione della sua crescita, perché la spesa pubblica non è controllata. Nel mese di agosto, il Congresso USA ha riferito, che i prestiti di governo per i primi undici mesi del 2018 sono pari a 895 miliardi di dollari, 222 miliardi di dollari in più rispetto allo scorso anno.