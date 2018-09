Le azioni Tesla crollano dopo le accuse di frode contro Elon Musk

Tesla ha perso il 12% del suo valore dopo che la Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti ha accusato il suo amministratore delegato Elon Musk di frode per l’intenzione di revocare le negoziazioni in Borsa.

Oggi pomeriggio il prezzo delle azioni Tesla è sceso del 12,1% a 270,3 dollari.

L'ipotesi della SEC è che Musk avrebbe fatto una serie di affermazioni false e fuorvianti sulla trasformazione di Tesla in una società non quotata in Borsa che hanno portato un vantaggio all'azienda. Secondo la CNBC, l'imprenditore ha già definito queste affermazioni infondate.

In un tweet pubblicato agli inizi dello scorso agosto Musk aveva annunciato l'intenzione di trasformare Tesla in una società non quotata in Borsa e la vendita delle azioni della società a 420 dollari l'una. Tuttavia dopo l'incontro con gli investitori lo stesso Musk ha annunciato alla fine dello stesso mese l'accantonamento di tale possibilità.