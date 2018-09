Elon Musk accusato di frode dall'authority dei mercati finanziari USA

La Securities and Exchange Commission (SEC), l'authority americana che controlla i mercati finanziari e la borsa, ha sporto denuncia per frode contro il fondatore della società Tesla Elon Musk.

"Questo caso include una serie di affermazioni false e fuorvianti fatte dall'amministratore delegato della società "Tesla, Inc." Elon Musk il 7 agosto 2018, per rendere privata la compagnia, una società per azioni aperta," si afferma nel testo dell'esposto della SEC alla corte distrettuale di New York.

La SEC ritiene che le dichiarazioni di Musk abbiano provocato confusione e sospensioni delle contrattazioni in borsa ed abbiano danneggiato gli investitori. In precedenza era stato riferito che il dipartimento della Giustizia aveva avviato un'indagine penale per possibile frode in relazione alle dichiarazioni di Musk. In questo contesto le azioni della Tesla hanno perso il 6% del valore.

L'imprenditore stesso ha definito le accuse infondate.

"Ho sempre agito nell'interesse della verità, della trasparenza e degli investitori: l'integrità è il valore più importante della mia vita e i fatti dimostreranno che non l'ho mai violata in alcun modo", ha affermato in un'intervista alla CNBC.