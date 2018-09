Capo diplomazia tedesca risponde a Trump per le pretese sul gas russo

Nell'intervento all'Assemblea Generale dell'ONU l'inquilino della Casa Bianca aveva sostenuto che la Germania si sta mettendo nella condizione di completa dipendenza energetica dalla Russia.

In risposta Maas ha affermato che "gli argomenti ed i fatti citati dal presidente americano non sono veri" e "non esiste alcuna dipendenza della Germania dalla Russia, specialmente in campo energetico".

Allo stesso tempo il capo della diplomazia di Berlino ha ricordato che il governo tedesco valuta il gasdotto Nord Stream-2 essenzialmente come un progetto economico, non politico.