Kiev, Naftogaz cercherà di ottenere da Gazprom compensazione per il gas comprato in Europa

"Se vi ricordate, con la sentenza dell'arbitrato di Stoccolma Gazprom avrebbe dovuto vendere il gas a partire da marzo ad un prezzo pari a quello del mercato tedesco. Gazprom non adempie ai propri obblighi, non si adegua alle disposizioni della sentenza e non fornisce gas", ha affermato.

Secondo le stime di Naftogaz, l'importo della compensazione ha già superato i 110 milioni di dollari.

Lo scorso marzo Gazprom ha rotto i contratti con Naftogaz dopo che il tribunale di Stoccolma aveva condannato la società russa a pagare 2,56 miliardi $ alla compagnia ucraina.

La compagnia ucraina aveva dichiarato di contare sugli acquisti di gas in Russia, perché il prezzo europeo all'inizio di marzo era molto più alto ed aveva raggiunto i mille dollari per mille metri cubi.

Successivamente Naftogaz aveva chiesto a Gazprom di compensare la differenza di prezzo.