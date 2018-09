Al via piattaforma Stati Ue per facilitare scambi commerciale imprese europee con Iran

I ministri degli Esteri di cinque stati che rimangono fedeli all'accordo nucleare sull'Iran, hanno deciso a margine dell'assemblea generale delle Nazioni Unite di istituire un soggetto legale che faciliterebbe il commercio legittimo di società europee con l'Iran nel contesto delle sanzioni statunitensi contro Teheran, ha detto ai giornalisti il capo della politica estera dell'UE Federica Mogherini.

"I partecipanti hanno accolto con favore proposte pratiche per mantenere e sviluppare canali di pagamento per istituire uno speciale veicolo per facilitare i pagamenti relativi alle esportazioni dell'Iran, incluso il petrolio e le importazioni", ha detto Mogherini, leggendo la dichiarazione ministeriale congiunta dei cinque stati fedeli al JCPOA [Piano d'azione globale congiunto] sull'Iran, lunedì. "Gli stati membri dell'UE istituiranno una persona giuridica per facilitare transazioni legittime con l'Iran".