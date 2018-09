Germania potrebbe finanziare costruzione strada in Ucraina orientale

Omelyan la scorsa settimana si è recato in Germania dove ha discusso con il Ministro dell'economia e dell'energia Peter Altmaier gli aspetti di ulteriore cooperazione.

"Sono stati condotti dei lunghi negoziati sull'economia e i trasporti. La parte tedesca sta considerando la possibilità di finanziare la costruzione di una strada in Ucraina orientale, probabilmente la strada Mariupol-Zaporozhye. Si tratterebbe della prima autostrada vera e propria in Ucraina, costruita su richiesta dell'UE" ha scritto Omelyan sulla sua pagina Facebook.

Omelyan ha dichairato di essersi rivolto "agli amici tedeschi" con la richiesta di considerare la possibilità di garantire un'assistenza mirata a Kramatork nell'ammodernamento e nella costruzione di infrastrutture in questa città. Il Ministro inoltre ha comunicato di aver avuto incontri con le sue controparti dell'Ue e con i rappresentanti di una serie di compagnie straniere.

"Oggi è iniziata la mia visita negli Stati Uniti. Due giorni di colloqui a Washington con i colleghi del Dipartimento di Stato, del Ministero dei trasporti, del commercio, con l'USAID e altre agenzie, e inizio un" viaggio in un'America a più piani ": Los Angeles, Chicago, New York. Sono pianificati incontri con i direttori di porti e aeroporti, discorsi a due conferenze, negoziazioni con le imprese per convincere che l'Ucraina è il posto migliore per gli investimenti", ha aggiunto Omelyan.