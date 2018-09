La Cina rinuncia a nuove consultazioni su questioni commerciali con gli USA

Secondo la pubblicazione, il vice premier Liu He doveva recarsi la prossima settimana a guida di una delegazione a Washington, ma in seguito il piano è saltato.

La supervisione dei negoziati volti ad allentare le tensioni tra le due maggiori economie del mondo è stata affidata al segretario al Tesoro statunitense Steven Mnuchin.

Lunedì il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha annunciato l'introduzione di dazi del 10% sulle merci importate dalla Cina per un controvalore pari a 200 miliardi di dollari. La decisione dovrebbe entrare in vigore lunedì 24 settembre, mentre dal prossimo 1° gennaio i dazi saliranno al 25%. Trump non ha escluso una terza fase di introduzione di dazi contro le merci cinesi importate dal valore di 267 miliardi di dollari, se Pechino continuerà ad intraprendere misure di ritorsione.