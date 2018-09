Maduro: criptovaluta "petro" sarà utilizzata in transazioni internazionali dal 1° ottobre

Il presidente venezuelano Nicolas Maduro ha annunciato che la criptovaluta sostenuta dal governo, chiamata petro, sarà utilizzata nelle transazioni internazionali a partire dal 1° ottobre.

"Il 1° ottobre, Petro entrerà nelle strade per diventare un mezzo per lo scambio di merci, l'acquisto e la valuta convertibile per tutto il mondo", ha detto Maduro giovedì nell'aria della televisione di stato.

Il Venezuela è diventato il primo paese a lanciare la criptovaluta sostenuta da petrolio. Le vendite di Petro sono iniziate a marzo dopo un mese di prevendite.

Maduro ha dvetto in agosto che il tasso di cambio della petro criptovaluta sarebbe stato fissato a $60, o 3.600 bolivar ridenominati