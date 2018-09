Gli Usa metteranno il 10% di dazi su ulteriori $ 200 miliardi di importazioni cinesi

Gli Stati Uniti importeranno il 10% di dazi su ulteriori $ 200 miliardi di importazioni cinesi che entreranno in vigore il 24 settembre, ha detto il presidente degli Stati Uniti Donald Trump in un comunicato stampa.

"Oggi, dopo sette settimane di avviso pubblico, audizioni e ampie opportunità di commento, ho diretto il rappresentante commerciale degli Stati Uniti (USTR) per procedere con l'introduzione di tariffe aggiuntive per circa $ 200 miliardi di importazioni dalla Cina", ha detto Trump nel comunicato Lunedi. "Le tariffe entreranno in vigore il 24 settembre 2018 e saranno fissate a un livello del 10% fino alla fine dell'anno, il 1° gennaio le tariffe saliranno al 25%".

© AP Photo / Andrew Harnik “Grazie per la guerra commerciale!” Ecco cosa Trump ha insegnato ai cinesi

Inoltre, Trump ha detto che gli Stati Uniti imporranno dazi su ulteriori $ 267 miliardi di dollari di importazioni cinesi se Pechino intraprenderà azioni di rappresaglia contro gli agricoltori statunitensi o altre industrie.

Il presidente degli Stati Uniti ha sottolineato che la Cina ha avuto molte opportunità di affrontare le preoccupazioni degli Stati Uniti e ha esortato il presidente cinese Xi Jinping a intraprendere un'azione rapida per porre fine alle pratiche commerciali sleali di Pechino.

Le tensioni commerciali tra Cina e Stati Uniti sono aumentate a marzo dopo che Trump ha annunciato tariffe di importazione su acciaio e alluminio. Da allora, Washington e Pechino hanno imposto diversi cicli di tariffe "da pagare", con consultazioni commerciali bilaterali che finora non hanno fermato l'intensificarsi della guerra commerciale.